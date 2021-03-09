09 марта 2021, 09:55
Финляндия

Финляндия тестирует вакцину против COVID-19 в форме назального спрея

В ближайшие несколько месяцев начнутся клинические испытания финского препарата на добровольцах

Специалисты компании Rokote Laboratories Finland Ltd. из Финляндии разработали новую вакцину от коронавируса, которая применяется путем введения в нос, сообщает EVO-RUS.COM.

В новом препарате используется аденовирусный носитель, содержащий фрагмент ДНК, который кодирует вирусный белок, служащий антигеном для образования антител, то есть те структуры по которым организм «опознает» вирус. Полноценные вирусные частицы в препарате отсутствуют.

Специалисты уже провели исследования на животных и доказали, что вакцина хорошо переносится. В ближайшие несколько месяцев начнутся клинические испытания на добровольцах.

Фото с сайта evo-rus.com

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