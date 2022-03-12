Финляндия продлила ограничения на границе из-за коронавируса

Финские власти продлили введенные в период пандемии ограничения на границе. Ограничения продлили на месяц, до 10 апреля, сообщает газета «Новости Костомукши» со ссылкой на Госсовет Суоми.

Граждане, которые приезжают в Финляндию из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, обязаны предоставлять сертификат о полном курсе вакцинации или справку о перенесенном за последние полгода заболевании. Мера не распространяется на граждан Финляндии, членов их семей или близких родственников.

Границы для туризма из России пока закрыты. Из России въезд открыт также дипломатам, держателям служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующим по служебным вопросам, имеющим вид на жительство, студентам финских учебных заведений, владельцам недвижимости и их семьям. (фото pixabay.com, tap5a)