Финляндия отказалась от переговоров с Россией по ситуации на границе

Финляндия не будет вести на государственном уровне переговоры с Россией о ситуации на границе. Об этом рассказал премьер-министр Суоми Петтери Орпо, его слова приводит газета Helsingin Sanomat.

«С Россией не ведется никаких политических дискуссий», - сообщил политик. Орпо отметил, что Финляндия не собирается добиваться какого-то прогресса путем переговоров.

Напомним, ранее финские власти из-за неожиданного наплыва беженцев из Йемена, Сомали и других стран, прибывающих из России, приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей восточной границе. На данный момент открытым остается только самый северный КПП Райа-Йоосеппи. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo