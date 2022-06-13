Финляндия не хочет в НАТО без Швеции

Хельсинки отказывается от вступления в НАТО без Швеции.

С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я говорю, что шведское дело — наше дело. Это значит, что мы пойдём вперёд рука об руку»,

— приводит слова Ниинистё Life со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Отмечается, что Столтенберг находится с визитом в Финляндии, чтобы обсудить заявку Хельсинки на членство в НАТО. // Фото: Baptiste Valthier // Pexels