13 июня 2022, 11:09
Финляндия не хочет в НАТО без Швеции
Президент Ниинистё сделал важное заявление
Хельсинки отказывается от вступления в НАТО без Швеции.
С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
«Я говорю, что шведское дело — наше дело. Это значит, что мы пойдём вперёд рука об руку»,
— приводит слова Ниинистё Life со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
Отмечается, что Столтенберг находится с визитом в Финляндии, чтобы обсудить заявку Хельсинки на членство в НАТО. // Фото: Baptiste Valthier // Pexels