Финансисты и управленцы зарабатывают в Карелии больше всех

Карелиястат рассказал, работники каких сфер деятельности получили в декабре 2021 года самые большие зарплаты. Информация опубликована в докладе ведомства о социально-экономическом положении республики.

Наибольшие зарплаты в декабре были зафиксированы в отрасли «деятельность финансовая и страховая». Работники этой сферы получили, в среднем, 131 020 рублей.

Далее следует отрасль «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» со средней зарплатой 115 441 рубль. Также большие доходы у работников отрасли «производство, передача и распределение электроэнергии» (98 401 рубль), у работников научной и технической сферы (91 183 рубля) и отрасли производства машин и оборудования (82 300 рублей).

Средняя зарплата в Карелии в декабре составила 64 294 рубля. Фото pixabay.com/Evgeny