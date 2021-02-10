10 февраля 2021, 09:35
Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
На премию в номинации «Иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин
В короткий список претендентов на «Оскар» вошла картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».
На статуэтку в номинации «Иностранный художественный фильм» помимо российского режиссера претендуют еще 14 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса, передает «Интерфакс».
Фильм Кончаловского рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. в широкий прокат фильм, основанный на реальных событиях, вышел в ноябре. Кинолента была удостоена специального приза жюри Венецианского кинофестиваля.
Церемония вручения «Оскара» пройдет в 93 раз 25 апреля. Номинанты станут известны 15 марта. (фото Hubert Boesl, РБК)