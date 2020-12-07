Фейерверк прогремит в новогоднюю ночь на севере Карелии

В новогоднюю ночь жителей Костомукши ожидает десятиминутное огненное представление. Горно-обогатительный комбинат подарит городу фейерверк.

В небо выпустят более тысячи залпов, высота некоторых из них 180 метров, сообщили на «Карельском окатыше». Как и в прошлые годы, фейерверк организует компания с 30-летним стажем работы в этой сфере. Профессионалы из фирмы «Пиротехнические дворы Петергофа» подбирают музыку и готовят программу.

При просмотре салюта горожанам необходимо будет соблюдать меры безопасности. Не пересекать специальное ограждение и соблюдать социальную дистанцию. (фото raenza.ru)