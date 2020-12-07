Эпидемический порог по ОРВИ в Карелии превышен на 38%

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрированы 7448 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 38,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За неделю госпитализированы 18 пациентов с ОРВИ.

Эпидпорог превышен за счет большого количества заболевших взрослых. А вот дети болеют намного реже.

В Петрозаводске за неделю - 4192 новых случая заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога на 17,9%. За неделю заболеваемость выросла на 9,4%.

Из-за случаев выявления респираторных заболеваний на карантин закрыты 28 классов в 14 школах Петрозаводска. На карантин также отправлены 26 групп в 18 детских садах столицы Карелии. Фото mycdn.me