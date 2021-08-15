Фестиваль Ruskeala Symphony отметил свой первый юбилей

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в пятый раз собрал ценителей музыки и природных красот. Несмотря на ковидные ограничения, пришло очень много гостей. В Министерстве культуры Карелии сообщили, что в течение двух дней на концертах побывали 4 тысячи человек.

Фестиваль проходил 13 и 14 августа, в горном парке зрители слушали концерты в формате опен-эйр. Выступили, в частности, Оркестр волынщиков Москвы, петербургский Ансамбль SMP project, джазовые музыканты, солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и Роман Арндт, пианист Лукас Генюшас.

Ведущими стали известная актриса Екатерина Гусева и певец Владислав Косарев.

В программе также были концерты коллективов Карельской филармонии – Симфонического оркестра, Квартета русских народных инструментов Exprompt, Мужского камерного хора.

Классическая музыка на площадках фестиваля соседствовала с музыкальными экспериментами. Большой неожиданностью для зрителей стал второй концерт столичных волынщиков: в экспрессивной манере они исполняли не только заявленный в программе рок, но и русские народные мелодии, и даже диско.

Ярким завершением фестиваля стал фейерверк под торжественные звуки первого концерта Чайковского.

Глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул уникальность того места, где проходит фестиваль: «Музыка, природа, камень, ветер - это что-то особенное. Никакой зал с самой великолепной акустикой с этим не сравнится».

Напомним, впервые Ruskeala Symphony состоялся в 2017 году и прошел в формате единственного вечернего концерта. Праздник музыки под открытым небом имел большой успех, и в следующем 2018 году фестиваль вырос до двух дней проведения, а в 2019 году был рекордно длинным – проходил уже в течение трех дней.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и невозможности приезда зарубежных исполнителей программу фестиваля сократили до одного дня, а пятый фестиваль решено было проводить два дня, но при условии более строгих противоэпидемиологических ограничений. // Фото: Министерство культуры Карелии