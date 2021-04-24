Фестиваль «Гонка ГТО» в Петрозаводске собрал 31 команду

24 апреля на базе спортивного комплекса «Курган» во второй раз прошёл Фестиваль "Гонка ГТО". Он был приурочен к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На этот раз пройти спортивные испытания «Гонки ГТО» решилась 31 команда. Это представители образовательных учреждений, общественных организаций, спортивных клубов и предприятий республики. Участники преодолели дистанцию в 4,5 километра и 10 препятствий: катили колесо от трактора, перелезали через стены, ползли по земле, забегали в гору с напарниками на спине и т.д.

Лучшей среди физкультурно-спортивных клубов стала команда «Динамит». Среди трудовых коллективов золотые медали завоевала команда Центра спортивной подготовки. Среди студенческих команд уже второй год подряд первыми стали студенты Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ. // Фото: пресс-служба Правительства РК