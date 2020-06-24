Федор Карельский о Параде Победы в 1945 году: «Выбирали по росту»

Сегодня, 24 июня, исполнилось 75 лет со дня проведения в Москве Парада Победы в Великой отечественной войне. К этой дате Национальный архив Карелии вспоминает имена двух участников этого парада, жителей Карелии – Федора Карельского и Григория Танасейчука.

Федор Иванович Карельский (1922-2016) перед войной работал судомехаником на пароходах Беломорско-Онежского пароходства, во время войны служил военным радистом, был ранен, позднее назначен командиром пулеметного взвода, воевал под Сталинградом, участвовал в форсировании Днепра. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Суворова III степени, Отечественной войны I степени, медалями. Почетный гражданин Республики Карелия и Петрозаводска.

«О своем участии в параде Федор Иванович писал так: «В апреле 1945 года пригласили в Москву. Стали выбирать, чтобы рост был не меньше 170 см, и обязательно, чтобы имелись боевые награды. Мы сначала не знали зачем, а потом сказали, что это для формирования колонны на Парад Победы. Меня зачислили и стали готовить к Параду»,

- пишет архив.



В 2011-2012 годах Федор Карельский передал в Национальный архив Республики Карелия личные документы, в том числе копии служебных и наградных документов, фотографии, записку о судьбе родного парохода «Каляев», потопленного в Онежском озере финской авиацией, воспоминания.



Также в Параде Победы в 1945 году принимал участие и ветеран Великой Отечественной войны Григорий Яковлевич Танасейчук (1925-2018).





Он был призван на войну в 1943 году, служил на Свири наводчиком, позже командиром расчёта дальнобойного орудия. Принимал участие в освобождении Южной Карелии, Олонца и Питкяранты, воевал в Заполярье, освобождал город Киркенес в Норвегии.

За время войны Григорий Яковлевич был удостоен медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Заполярья».

В битве за Днепр он был тяжело ранен и на фронт уже не попал, но как опытный офицер учил военному делу молодых солдат и курсантов. 24 июня 1945 года капитану Карельскому выпала высокая честь: в шеренге фронтовиков он прошёл маршем по Красной площади на Параде Победы.

После войны Танасейчук более 50 лет работал учителем математики в школах Петрозаводска. Ему были присвоены звания заслуженного учителя России и Карелии.

Григорий Яковлевич подарил архиву книги и материалы, врученные ему им на Параде Победы, в том числе издание «Детская книга войны. Дневники 1941-1945». (Москва, 2015), в котором впервые за 70 лет были собраны дневники детей Великой Отечественной войны.

Архивистам удалось записать воспоминания Григория Яковлевича о своей жизни, об участии в Великой Отечественной войне, сделать видеозапись его рассказов.

Кстати на Параде Победы в 1945 году сводные полки фронтов шли в том порядке, в каком они были расположены во время Великой Отечественной войны, с севера на юг. Первым шёл полк Карельского фронта.

В целом по Красной площади прошли около 40 тысяч военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск...