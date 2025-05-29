ФАП, дом культуры и детский сад начнут строить в карельском поселке

В Лахденпохском районе собираются строить ФАП, дом культуры и детский сад под одной крышей. Масштабную стройку социального объекта планируют завершить в 2026 году. Об этом рассказал руководитель госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорий Вертинский.

Судя по фотографиям, детсад, амбулатория и дом культуры представляют единый объект. Детсад будет двухэтажный и рассчитан на 80 мест. А в доме культуры будет зрительный зал, библиотека и административные помещения, ФАП тоже будет одноэтажным.

Общая площадь такого социально-культурного центра составит 3776,7 кв.м. В здании сделают лифт, а также разместят подземную насосную станцию пожаротушения. © «Петрозаводск говорит»