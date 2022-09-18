“Факты признаю”. Обвиненный во взятках чиновник удивил суд

Текст: Георгий Чентемиров

В суде Петрозаводска рассматривается интересное уголовное дело. Судят бывшего замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Юрия Ефименко. Чтение обвинительного заключения растянулось на два заседания — так много там перечислено преступных эпизодов. Само чтение увлекательностью не отличалось: эпизоды похожи друг на друга, словно апельсины на прилавке. Однако коррупция, которую инкриминируют Ефименко, поражает своей обыденностью; по версии следствия, чиновник поставил дачу взяток на поток в поистине промышленных масштабах.

Преступления, о которых рассказала гособвинитель, произошли в 2019 году, причем солидная их часть — просто в течение одного месяца, ноября. По мнению следователей, Юрий Ефименко поручал своему подчиненному по фамилии Чабан встречаться с представителями горнопромышленных компаний, чтобы по сути вымогать у них взятки.

Схема была следующая. Чабан говорил с представителем компании и объяснял, что фирме готовы беспрепятственно согласовать план развития горных работ на следующий год. Кроме того, предпринимателям обещали оказывать покровительство и закрывать глаза на возможные нарушения.

Такие “услуги”, разумеется, требовали оплаты. Как утверждает гособвинитель, суммы взяток варьировались от 30 до 150 тысяч рублей. Деньги отдавались не напрямую. Бизнесмены должны были заключать фиктивный договор с неким ООО “Вектор”, которое якобы изготавливало для заказчиков план развития горных работ. Оплата в конечном итоге попадала к Ефименко, который, по версии следствия, был фактическим руководителем этой компании.

Фото: Георгий Чентемиров

Примечательно, что переговоры зачастую велись не с руководителями компаний, а с их подчиненными — например, главными инженерами. И в некоторых случаях генеральные директора не знали, что их предприятие участвует в преступной схеме. По крайней мере, именно так заявили в суде.

В общей сложности следователи насчитали 21 преступный эпизод. Каждый квалифицируется как получение должностным лицом взятки в значительном размере. Как сообщила государственный обвинитель, подсудимый “заработал” более 1,4 миллиона рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Когда с чтением было покончено, судья Наталья Федичева попросила Юрия Ефименко выразить свое отношение к обвинению. Ответ удивил.

"Я признаю факты, перечисленные в обвинении, а юридическую оценку даст суд",

— сказал бывший чиновник.

"Что вы имеете в виду?" — попросила уточнить судья.

"Я имею в виду факты перечисления данных денежных средств, заключения договоров и так далее. А их оценка выяснится в ходе судебных разбирательств. Я признаю большую часть фактических обстоятельств. Кое-то не совсем соответствует действительности", — добавил Ефименко.

"Вы с квалификацией согласны?" — допытывалась Федичева.

"В ходе предварительного следствия мною было заявлено ходатайство об иной квалификации действий моего подзащитного, — вмешался адвокат Алексей Соловьев. — Я предлагал квалифицировать по статье 289 УК РФ".

Статья, о которой говорит адвокат, — незаконное участие в предпринимательской деятельности: учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Между тем за взятки в крупном размере, которые инкриминируют Ефименко, можно сесть лет на шесть.

Судебный процесс планируется долгим — много письменных доказательств, много свидетелей. Бизнесмены, которые, по версии следствия, участвовали в преступной схеме, написали явки с повинной и от уголовной ответственности освобождены. // Фото: Республика