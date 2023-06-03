«Евгения Онегина» покажут в Пушкинский день в Петрозаводске

6 июня на сцене Музыкального театра Карелии покажут оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» (12+).

Выбор спектакля для Пушкинского дня неслучаен, рассказали в театре. «Евгений Онегин» считается непревзойденным образцом лирической оперы, в которой поэзия Пушкина в необыкновенной гармонии слилась с прекрасной, задушевной и драматической музыкой Чайковского. В мировой опере «Евгений Онегин» – самое популярное русское произведение.

Спектакль популярен у карельской публики. Прошлым летом артисты представили оперу в ротонде на набережной Онежского озера. Показ собрал сотни петрозаводчан и гостей города, велась прямая трансляция.

6 июня в зеркальном фойе театра откроется выставка – история спектаклей по произведениям Пушкина на сцене Музыкального театра. // фото Михаила Никитина, Виталия Голубева предоставлено пресс-службу театра