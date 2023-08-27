Есть ли в Петрозаводске «средний класс»?

Что такое средний класс и есть ли он в Петрозаводске? В ходе опроса выяснилось, что к представителям этого класса в городе мало кого можно отнести. Например, многие на вопрос о кредитах отвечали, что они опасаются их брать. Учителя и врачи, по мнению опрошенных, кто традиционно относил себя к среднему классу, уже «средними» не являются.

Инфляция сегодня съедает деньги, и нижний порог так называемого среднего класса петрозаводчан начинается примерно с 30 тысяч рублей в месяц. Но если говорить о семье, то надо умножить эту цифру на три (папа, мама, ребенок), и уже необходимая минимальная сумма для нашего не среднего, а усредненного «среднего класса» около 100 рублей в месяц.

А ведь средний класс это не только деньги, это и образование, и определенная общественная власть. Это люди, минимальный порог заработка которых должен быть не ниже 60 тысяч рублей в месяц. (Видео)