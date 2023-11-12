12 ноября 2023, 10:50
Еще в одном населенном пункте Карелии заметили волка
Людей попросили быть осторожными
О появлении серого хищника предупредили жителей Вилги.
Сегодня ночью неподалеку от Петрозаводска видели волка, людей попросили быть осторожными.
Зверя видели около кольца рядом с остановкой на Студенческом бульваре, 10, сообщили в паблике «Новая Вилга/ д. Вилга/ д. Половина».
Волка также видели в окрестностях деревни Суйсарь. После встречи с серым погибла собака. // фото wirestock/ freepik.com