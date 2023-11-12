Отсутствие работы толкнуло мужчину вступить на криминальный путь

35-летний житель столицы Карелии попался полиции после кражи триммеров для бритья. Ему удалось стащить из магазина восемь устройств. В полицию о пропаже сообщил директор магазина. Подозреваемого схватили.

В свое оправдание петрозаводчанин сказал, что был без работы и решил добывать средства на жизнь сомнительным способом. Триммеры, которые он вынес, не были оснащены антикражными устройства. Похищенное он успел продать.

По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann