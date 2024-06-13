Еще в одном карельском округе установят желтые контейнеры

В Питкярантском муниципальном округе появится 158 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщается в паблике регионального Минприроды.

В эти контейнеры можно будет отправлять ПЭТ-бутылки, упаковку, картонные коробки, макулатуру, стекло, пакеты тетрапак от молока и сока. Собранное вторсырье затем отправится на досортировку в Петрозаводск.

Во дворах контейнеры появятся после того, как администрация и региональный оператор определят точки их расстановки.

Закупка контейнеров стала возможной благодаря участию республики в нацпроекте «Экология». В районы их передают по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.