23 октября 2024, 19:22
Еще одного бойца похоронили в Карелии
В ходе СВО погиб младший сержант Вячеслав Соколов
В среду в Прионежском районе в последний путь проводили Вячеслава Соколова. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции.
«Прионежский район простился с младшим сержантом Соколовым Вячеславом Александровичем, который героически погиб, исполняя воинский долг в ходе СВО»,
- сообщил глава администрации района Григорий Шемет.
Родным и близким принесли соболезнования. // фото vk.com/shemet.prionego