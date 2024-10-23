Еще одного бойца похоронили в Карелии

В среду в Прионежском районе в последний путь проводили Вячеслава Соколова. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции.

«Прионежский район простился с младшим сержантом Соколовым Вячеславом Александровичем, который героически погиб, исполняя воинский долг в ходе СВО»,

- сообщил глава администрации района Григорий Шемет.

Родным и близким принесли соболезнования. // фото vk.com/shemet.prionego