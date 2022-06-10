Еще один житель Карелии погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Список погибших в ходе специальной военной операции России на Украине продолжает пополняться именами военнослужащих из Карелии.

Глава Костомукши Сергей Новгородов сообщил на своей странице «ВКонтакте» о гибели земляка Олега Сергеева.

«При участии в боевых действиях за город Красный Лиман погиб наш земляк Олег Сергеевич Сергеев, проживавший в деревне Вокнаволок», - сообщил печальное известие Новгородов. Мэр выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе двух жителей республики – петрозаводчанина Павла Антошкова и Александра Леонтьева из Толвуи. (фото vk.com)