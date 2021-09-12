Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса

За прошедшие сутки в Карелии коронавирус выявили у 141 жителя. При этом никто из них не был вакцинирован, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Из заразившихся за последние сутки 20 человек – это дети. Признаки заболевания проявились у 135 человек, остальные переносят заражение без симптомов.

В состоянии средней тяжести находится 41 пациент, тяжелое состояние у двоих, один заболевший подключен к аппарату ИВЛ.

Выздоровел на момент 12 сентября из ранее заболевших 151 пациент. Двое больных умерли.

Таким образом, список жертв ковида в Карелии за период пандемии составляет 810 человек. // Фото: Skica911/Pixabay