Еще две пенсионерки в Карелии стали жертвами мошенников

Две пожилые жительницы Кемского района лишились сбережений после общения с мошенниками. Пенсионерок обманули разными, но вполне стандартными способами, сообщили в МВД Карелии.

Так, 74-летняя женщина увидела в популярном мессенджере объявление о возможности заработка и оставила свои данные. После этого ее взяли в оборот «менеджеры» и втянули в схему «инвестирования».

Пенсионерка лишилась более чем 600 тысяч рублей, отправив их на неизвестный счет. Она думала, что выгодно вкладывает свои средства.

Другой женщине злоумышленники позвонили сами и убедили, что она разговаривает с силовиками и сотрудниками банка. Мошенники велели 83-летней жертве задекларировать ее сбережения, которые она хранит дома.

Для этого деньги следовало через банкомат перевести на безопасный счет, оттуда они якобы после проверки вернутся уже на счет пенсионерки. Женщина послушно исполнила все инструкции и пополнила счета аферистов на 130 тысяч рублей и получила выписку.

Когда она пошла ее распечатывать, работники МФЦ объяснили, что пенсионерка стала жертвой мошенников. // фото: freepik.com