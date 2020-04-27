Еще два стационара для больных коронавирусом откроются в Карелии

Два резервных стационара, предназначенных для больных легкой формой новой коронавирусной инфекции, уже практически готовы к открытию в Карелии. Центры организовали на базе двух медицинских учреждений - Республиканского наркологического диспансера и Пряжинской центральной районной больницы, рассказал Артур Парфенчиков.

«При их подготовке учтены все требования к подобным стационарам, включая наличие шлюзов на вход и выход, душевых кабин, помещений для питания медицинских работников, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, а также требования к утилизации мусора», - уточнил глава республики.

Парфенчиков добавил, что основные ковид-центры для пациентов с коронавирусной инфекцией располагаются в Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске и на базе районных больниц в Костомукше, Сегеже, Питкяранте и Беломорске.