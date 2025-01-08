08 января 2025, 14:28
Эпидемиологический порог по ОРВИ в Карелии не превышен
Отчет Роспотребнадзора: год новые – болезни старые
Об эпидемиологической обстановке в Карелии в первую неделю нового года рассказало Управления Роспотребнадзора по региону.
В Республике Карелия за первую неделю 2025 года зарегистрировано:
- 54 случая заболевания Covid-19;
- 4071 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости 77,7 на 10 тыс. населения.
Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 36,0%.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1848 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 46,0%.
При мониторинге выделены вирусы: риновирус, сезонный коронавирус, COVID-19, грипп АH1N1 09, грипп В. // Фото: Freepik