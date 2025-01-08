Эпидемиологический порог по ОРВИ в Карелии не превышен

Об эпидемиологической обстановке в Карелии в первую неделю нового года рассказало Управления Роспотребнадзора по региону.

В Республике Карелия за первую неделю 2025 года зарегистрировано:

- 54 случая заболевания Covid-19;

- 4071 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости 77,7 на 10 тыс. населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 36,0%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1848 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 46,0%.

При мониторинге выделены вирусы: риновирус, сезонный коронавирус, COVID-19, грипп АH1N1 09, грипп В. // Фото: Freepik