Энергетики предупредили об отключении электричества в районах Карелии

Прионежская сетевая компания начала готовить электрические сети к предстоящей зиме. С понедельника 24 апреля и в течение недели возможны временные отключения электроэнергии в большинстве районов Карелии.

В рамках ремонтной работы АО «ПСК» ведет ремонт и модернизацию энергообъектов, а также расчистку трасс ЛЭП.

В компании напоминают, что эти работы невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 24 по 30 апреля временные отключения возможны в двенадцати районах Карелии. Полный список улиц и домов, где будут перебои с электричеством, можно найти на официальном сайте правительства Карелии. // Фото: правительство Карелии.