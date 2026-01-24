24 января 2026, 16:28
Энергетики из Карелии помогают Мурманску устранять аварию на сетях
Первые опоры для замены поврежденных линий электропередачи направили из поселка Лоухи
Фото: gov.karelia
Из-за неблагоприятных погодных условий два крупнейших северных города, соседствующих с Карелией, - Мурманск и Североморск, столкнулись с проблемами с электроснабжением. Причиной стали аномальные холода – опоры не выдержали ледяной нагрузки. Без электроэнергии осталась часть жилых домов.
На помощь мурманским коллегам пришли энергетики из Карелии. В кратчайшие сроки они отправили опоры для ЛЭП. Первые опоры уже в пути из поселка Лоухи, еще часть монтируют и готовят к перевозке в Петрозаводске.
К месту аварии в Мурманской области также направили дополнительные снегоходы и вездеходы из соседних районов, чтобы оперативно доставить специалистов и материалы. Специалисты группы «Россети» продолжат работы до полного восстановления электросетей.