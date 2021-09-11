Эмилию Слабунову поддержала Галина Ширшина

- Дорогие земляки!

Я, Галина Ширшина, призываю вас поддержать на выборах в Государственную Думу Эмилию Слабунову. Эмилия Эдгардовна – умный, порядочный человек и сильный депутат, который отстаивает интересы жителей Карелии.

Я давно и хорошо знаю Эмилию Эдгардовну. Еще с тех времен, когда она была директором лицея № 1, самой большой школы Карелии.

В 2013-м Эмилию Слабунову не допустили до выборов мэра Петрозаводска. Эмилия Эдгардовна тогда поддержала меня, а я пообещала исполнить «яблочную» программу Слабуновой. Мы объединились и при вашей поддержке одержали победу – чтобы поменять власть в Петрозаводске, заставить работать чиновников на благо жителей. Сегодня уже я прошу всех, кто знает меня лично и разделяет мои взгляды, проголосовать на выборах за Эмилию Слабунову.

Я уверена, что Эмилия Слабунова будет активно, эффективно и профессионально отстаивать интересы жителей Карелии.

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны, Дата изготовления: 07.09.2021; Дата публикации: 11.09.2021. Тираж: 1 экземпляр.