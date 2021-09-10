Михаил Уханов: Не позволим «верноподданным» добить Карелию!

Уже давно нет нормальной жизни у жителей поселков Салми, Мийнала, Ряймяля Питкярантского района, так как большую часть суток они находятся без воды, а некоторые жители Ряймяля по каплям набирают ее в три часа ночи.

За последнюю пятилетку количество потребителей в Салми увеличилось, к тому же летом расход воды растет. Ничего не сделано по решению данной проблемы ни руководством поселения, как, впрочем, и района. Более того, глава Салминского поселения за «активную работу» стал главой района. А вновь выбранный в этом году молодой глава поселения, получивший на выборах 398 голосов верноподданных, пришедших на выборы по велению партии власти, похоже, не знает, как решать коммунальные вопросы, от которых зависит здоровье и сама жизнь людей.

Да, 398 – это добрая половина принявших участие в выборах. Но при явке меньше 30 процентов избирателей в очередной раз три четверти имеющих право голоса не выбирали своего главу. Партию власти такая ситуация на выборах всех уровней устраивает, так как помогает побеждать с большим отрывом и разговоры о том, что «мой голос ничего не решает», абсолютно неуместны.

Верноподданных 398, а остальных – 1500 человек с такими же избирательными правами. Задумайтесь!

Жить на берегу Ладоги – самого крупного озера в Европе, и не иметь в квартирах воды, это ли не позор?

Если к тому добавить, что в большинстве населенных пунктов Приладожья со времен Советского Союза не проводился ремонт и строительство очистных сооружений, то станет ясно, какие хозяева сидят во власти Республики Карелия в последние десять лет!

До 2016 года я был депутатом Законодательного Собрания Карелии. И когда на одном из заседаний V созыва министр экономического развития правительства А.П. Худилайнен, отвечая на вопросы, почему в республике нет экономического роста, ответил: «Понастроили заводов, фабрик, совхозов, а мы теперь тут расхлебывай», я громко из зала попросил повторить, сказав, что конспектирую выступление. В рядах депутатов раздался дружный смех.

Но ситуация отнюдь не веселая.

За прошедшие пять лет социально-экономическое положение нашей Карелии ухудшилось в разы. От заводов, фабрик и совхозов почти ничего не осталось. Не стало и чистой воды – пришли в полный упадок очистные сооружения и водозаборы.

Поселения Питкярантского района – ужасный тому пример.

В Карелии есть поговорка: «У нас воды хоть упейся, а камней – хоть убейся». Недавний доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году» показал, что убиться в республике можно как раз водой – санитарным требованиям не отвечает 83,01 процента централизованных источников питьевой воды. Хуже только в Дагестане! И это совершенно не укладывается в голове: имея крупнейшие в Европе водоемы и огромное количество озер и рек, жители поселка Ряймяля набирают воду не самого лучшего качества… в три часа ночи! Как-то не верится, что люди не хотят ничего изменить, но для этого надо действовать! Почему в соседней Финляндии водопроводная вода признана лучшей в мире, а ведь с Карелией у нее водоемы общие имеются. Что же не так? А дело в людях – их активности и неравнодушии.

Если и в предстоящих выборах, которые ожидают нас в сентябре, примут участие около 40 процентов избирателей, из которых более половины – верноподданные, впереди Карелию ждет очень тяжелая пятилетка.

P.S. В некоторых странах мира, где испытывается серьезный дефицит пресной воды, завидуют нашим водным ресурсам, обладая которыми можно не только обеспечить жителей, но и делать на воде миллиарды.

Михаил Уханов, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Карелии от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

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