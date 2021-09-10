Эмилия Слабунова: перед глазами лежащие коровы с больными суставами

В связи с развернувшейся дискуссией с главой Карелии Артуром Парфенчиковым о судьбе молочной фермы «Искра», инвесторах и сельском хозяйстве республики депутат Законодательного собрания РК Карелии Эмилия Слабунова поехала в деревню Тукса Олонецкого района, чтобы ознакомиться с реальным положением дел на месте, предварительно договорившись о встрече с директором фермы Юрием Бурцевым.

Напомним, что питерский инвестор – компания «Сила Инвеста» – решила уйти из региона и, чтобы не остаться в убытке, пытается сейчас продать республике свою молочную ферму «Искра», чему власти всячески содействуют. Причем настолько, что согласились выкупить это хозяйство сразу, еще не имея оценки имущества. Губернатор фактически объявил, что при покупке «Искры» правительство не намерено считать денег, потому что молочное стадо в этом хозяйстве для него является «достоянием республики».

Запланированная встреча с Бурцевым не состоялась: именно в этот день его решили вызвать на совещание в Минсельхоз Карелии. Впрочем, поездке на ферму это никак не помешало. Эмилия Эдгардовна и без его участия познакомилась с работниками предприятия и оценила условия содержания животных. Последним, по наблюдению депутата, живется несладко:

Прекрасное солнечное лето они провели в стойлах и остались без выгула, так как нет оборудованных загонов для этого, кровля фермы протекает, трубы поилок тоже худые. До сих пор перед глазами лежащие коровы с больными суставами, ставшие заложниками «эффективных менеджеров». Вероятно, это и есть те коровы, которых губернатор Парфенчиков назвал «достоянием республики» и намерен выкупить у «Силы Инвеста» якобы для того, чтобы «Сила Инвеста» не увезла их в Ленинградскую область.

Сотрудникам фермы, впрочем, тоже не позавидуешь.

Доярки за свой тяжелый труд получаются 20-25 тысяч рублей в месяц, скотники – 18-20 тысяч рублей. Работников в связи с такими условиями и такой зарплатой не хватает, выручают граждане сопредельного государства,

– рассказывает Эмилия Слабунова. –

Результат работы эффективных питерских инвесторов от губернатора Парфенчикова оставил гнетущее впечатление. Остается радоваться, что «Сила Инвеста» скоро уйдет из Карелии, хотя откупиться от нее придется деньгами карельских налогоплательщиков.

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17»Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075.Изготовлено без использования средств избирательного фонда.Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны,Дата изготовления: 09.09.2021;Дата публикации: 10.09.2021.Тираж: 1 экз.