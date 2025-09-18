18 сентября 2025, 10:52
Политика

Элиссан Шандалович открыл первую осеннюю сессию Заксобрания Карелии

Спикер парламента обозначил ключевые задачи: принятие бюджета и поддержка участников СВО
первое заседание осенней сессии парламента Карелии
Фото: ЗС РК

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на пленарном заседании 18 сентября объявил открытой осеннюю сессию Законодательного Собрания.
 

Сегодня открываем нашу пятую осеннюю сессию. Хочу отметить, что даже в парламентские каникулы депутатская деятельность не прекращалась — шла работа и в округах, и комитетах,

- отметил Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, на минувшей неделе состоялось значимое событие в общественно-политической жизни нашей республики - муниципальные выборы, в том числе в четырех вновь созданных муниципальных округах. Элиссан Шандалович пожелал всем победителям, всем, кто получил мандаты депутатов и глав поселений, оправдать доверие граждан.
 

Коллеги, нам с вами предстоит большая работа. Тем более учитывая, что мы заходим в парламентский год, который завершает седьмой созыв. И наша задача по максимуму реализовать все намеченные планы. Осенняя сессия, как мы знаем, короткая, и это всегда время принятия бюджета. До 1 ноября Правительство Карелии должно внести законопроект в Законодательное Собрание. Совместно с Главой и Правительством мы должны четко расставить приоритеты и принять бюджет, который будет не только обеспечивать все социальные гарантии, но и решать задачи развития региона,

- сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что безусловным долгом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
 

Это работа будет продолжена. Мы должны сделать всё, чтобы люди, которые защищающие нашу страну, их семьи, ни в чём не нуждались,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также отметил, что на рассмотрении Законодательного Собрания находится порядка 30 законопроектов. Часть из них включена в проект сегодняшней повестки.

Фото: ЗС РК

