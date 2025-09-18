Элиссан Шандалович открыл первую осеннюю сессию Заксобрания Карелии

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на пленарном заседании 18 сентября объявил открытой осеннюю сессию Законодательного Собрания.



Сегодня открываем нашу пятую осеннюю сессию. Хочу отметить, что даже в парламентские каникулы депутатская деятельность не прекращалась — шла работа и в округах, и комитетах,

- отметил Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, на минувшей неделе состоялось значимое событие в общественно-политической жизни нашей республики - муниципальные выборы, в том числе в четырех вновь созданных муниципальных округах. Элиссан Шандалович пожелал всем победителям, всем, кто получил мандаты депутатов и глав поселений, оправдать доверие граждан.



Коллеги, нам с вами предстоит большая работа. Тем более учитывая, что мы заходим в парламентский год, который завершает седьмой созыв. И наша задача по максимуму реализовать все намеченные планы. Осенняя сессия, как мы знаем, короткая, и это всегда время принятия бюджета. До 1 ноября Правительство Карелии должно внести законопроект в Законодательное Собрание. Совместно с Главой и Правительством мы должны четко расставить приоритеты и принять бюджет, который будет не только обеспечивать все социальные гарантии, но и решать задачи развития региона,

- сказал Элиссан Шандалович.



Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что безусловным долгом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.



Это работа будет продолжена. Мы должны сделать всё, чтобы люди, которые защищающие нашу страну, их семьи, ни в чём не нуждались,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.



Спикер парламента также отметил, что на рассмотрении Законодательного Собрания находится порядка 30 законопроектов. Часть из них включена в проект сегодняшней повестки.

Фото: ЗС РК