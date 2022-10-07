Электросамокаты и сегвеи получили особый статус

Изменения в Правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес, сегвеев и других средств передвижения утвердили в правительстве.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки. При этом на тротуарах, пешеходных зонах приоритет будет у пешеходов. Чтобы пересечь дорогу по пешеходному переходу, водителям СИМ нужно будет спешиваться.

На электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, при этом их масса не важна. Но делать это разрешается людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. При этом устройство для передвижения должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. Также люди на роликовых коньках и обычных самокатах по-прежнему считаются пешеходами. (фото unsplash.com, Okai Vehicles)