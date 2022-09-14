Электричка Петрозаводск-Свирь изменит расписание

Из-за ремонта железнодорожных путей будет временно изменено расписание движения электричек Петрозаводск-Свирь. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Так, 17, 21 и 25 сентября пригородный поезд Петрозаводск–Свирь будет отправляться из Петрозаводска в 9.37 (вместо 7.45) и прибывать на станцию Свирь в 12.31 (вместо 10.03).

Кроме того, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 сентября электричка Свирь–Петрозаводск будет отправляться со станции Свирь в 5.45 (вместо 5.15) и прибывать в Петрозаводск в 8.19 (вместо 7.32). Фото «Петрозаводск говорит»