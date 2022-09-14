Сроки получения инвалидами компенсации сократят втрое

Минтруд России предлагает втрое – с 60 до 20 дней – сократить сроки выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР. Ведомство представило проект приказа на общественное обсуждение. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

«Упрощению предоставления технических средств реабилитации способствует «электронный сертификат», который применяется уже год. Им воспользовались уже свыше 60 тыс. граждан. Следующий шаг – сокращение сроков возвращения компенсации для тех, кто не воспользовался сертификатом. По новым правилам от момента обращения до фактического перевода средств на карту должно проходить не более 20 дней. Это стало возможно благодаря организованному межведомственному взаимодействию, реализуемому в рамках социального казначейства»,

- сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

В частности, срок принятия решения о выплате компенсации предлагается сократить с 30 до 15 рабочих дней с учетом направления отдельных межведомственных запросов, а непосредственно выплаты средств – с 30 до 5 рабочих дней. Напомним, сейчас поучить ТСР инвалиды могут получить тремя способами – получив готовое изделие через ФСС, компенсировать расходы за самостоятельно приобретенный товар или воспользоваться электронным сертификатом. Фото: pxhere.