Электричество вновь будут отключать в районах Карелии и Петрозаводске

В десяти районах Карелии и Петрозаводске на неделе возникнут перебои с электричеством. Энергетики будут проводить ремонты энергообъектов и работы по модернизации с 20 по 26 мая. Проведение ремонтов может быть сопряжено с временными отключениями электроэнергии, энергетики приносят извинения за неудобства.

Отключения возможны в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Кондопожском и Сегежском районах. График можно посмотреть здесь.

В Петрозаводске отключения электричества возможны 22 мая с 10:00 до 14:00 и 23 мая с 10:00 до 16:00 в окрестностях Кирпичного завода - развязка автотрассы «Кола» (Суоярвское шоссе). // фото «Петрозаводск говорит»