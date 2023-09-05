Экзотеррариум «Живые тропики» открылся в Петрозаводске

Посетители увидят не только множество экзотических животных, но и нежных бабочек

В Петрозаводске открылся экзотеррариум «Живые тропики». Гости экспозиции познакомятся с летучей лисицей, енотом-полоскуном, питонами, летучими собаками, игривыми обезьянками, крупными попугаями, с крокодилом и другими необычными животными! Кроме этого, посетители смогут увидеть прекрасных и нежных бабочек.

У всех гостей экзотеррариума будет возможность сфотографироваться с самыми впечатляющими экземплярами и получить незабываемые впечатления от соприкосновения с этими необычными животными. Красочные фотографии будут напоминать о ярких эмоциях, которые вы непременно получите при общении с питомцами. Фотографии можно распечатать на месте.

Посетители смогут убедиться, что все животные в прекрасном состоянии, ведь подопечных очень любят и заботятся о них.



По утверждению некоторых ученых, общение с животными благотворно влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.



Опытный сотрудник проведёт вам интереснейшую экскурсию и расскажет о каждом из животных - от самого маленького, до самого большого. Поэтому не стесняйтесь и задавайте вопросы!



Детям до 4-х лет (0-3 года включительно) – вход бесплатный. Если возраст пограничный или ваш ребёнок выглядит старше, то кассир вправе попросить документ, который подтверждает возраст ребёнка (можно предоставить его копию/фото).





Льготы для посещения:



- Дети-инвалиды проходят бесплатно, сопровождающие приобретают билет согласно прайсу.

- Инвалидам 2 и 3 группы вход бесплатный, сопровождающий платит за билет согласно прайсу.

- Инвалиды 1 группы вместе с сопровождающим проходят бесплатно.



Необходимо показать документ об инвалидности.



- многодетные семьи: 1 родитель сопровождающий бесплатно, билеты детям оплачиваются согласно прайсу. Необходимо показать документ, подтверждающий статус многодетности.



Билет на самостоятельную панорамную фото-видеосъёмку на свой фотоаппарат/телефон на фоне животных и животных в вольерах/домиках без ограничения кадров - 100 руб.



Постановочные фотографии с животными/птицами возможны, если они не отдыхают в этот момент и настроены на контакт. Об этом на выставке расскажет зоотехник и фотограф.

Групповые экскурсии от организаций проводятся по предварительной записи по телефону +7 999 430- 05-66. Количество человек в группе от 15 человек. Цену для групповых экскурсий можно уточнить также по телефону.



Экзотеррариум работает до 8 октября с 11 до 20 часов ежедневно по адресу: пр.Ленина, 27, 2 этаж (бывший к/т Победа).

Фото: https://vk.com/zoofly

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