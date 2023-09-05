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7 августа 2026
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Маркет

Экзотеррариум «Живые тропики» открылся в Петрозаводске

Посетители увидят не только множество экзотических животных, но и нежных бабочек

В Петрозаводске открылся экзотеррариум  «Живые тропики». Гости экспозиции познакомятся с летучей лисицей, енотом-полоскуном, питонами, летучими собаками, игривыми обезьянками,  крупными попугаями,  с крокодилом и другими необычными животными!  Кроме этого,  посетители смогут увидеть прекрасных и нежных бабочек.

 

 

У всех гостей экзотеррариума  будет  возможность сфотографироваться с самыми впечатляющими экземплярами и получить незабываемые впечатления от соприкосновения с этими необычными животными.  Красочные фотографии будут напоминать о ярких эмоциях, которые вы непременно получите при общении с питомцами. Фотографии можно распечатать на месте.

 

 

Посетители смогут убедиться, что все животные в прекрасном состоянии, ведь подопечных очень любят и заботятся о них. 

 


По утверждению некоторых ученых, общение с животными благотворно влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.

 


Опытный сотрудник проведёт вам интереснейшую экскурсию и расскажет о каждом из животных -  от самого маленького, до самого большого. Поэтому не стесняйтесь и задавайте вопросы!

 


Детям до 4-х лет (0-3 года включительно) – вход бесплатный.  Если возраст пограничный или ваш ребёнок выглядит старше, то кассир вправе попросить документ, который подтверждает возраст ребёнка (можно предоставить его копию/фото).

 



Льготы для посещения: 

- Дети-инвалиды проходят бесплатно, сопровождающие приобретают билет согласно прайсу.
- Инвалидам 2 и 3 группы вход бесплатный, сопровождающий платит за билет согласно прайсу.
- Инвалиды 1 группы вместе с сопровождающим проходят бесплатно.

Необходимо показать  документ об инвалидности.

- многодетные семьи: 1 родитель сопровождающий бесплатно, билеты детям оплачиваются согласно прайсу.  Необходимо показать документ, подтверждающий статус многодетности.

 


Билет на самостоятельную панорамную фото-видеосъёмку на свой фотоаппарат/телефон на фоне животных и животных в вольерах/домиках без ограничения кадров  - 100 руб.

Постановочные фотографии с животными/птицами возможны, если они не отдыхают в этот момент и настроены на контакт. Об этом на выставке расскажет зоотехник и фотограф.

 

 

Групповые экскурсии от организаций проводятся по предварительной записи по телефону +7 999 430- 05-66.  Количество человек в группе от 15 человек.  Цену для групповых экскурсий можно уточнить также по телефону.
 

Экзотеррариум  работает до 8 октября  с 11 до 20 часов ежедневно по адресу: пр.Ленина, 27, 2 этаж  (бывший к/т Победа).

 

Фото: https://vk.com/zoofly

На правах рекламы. ООО «Зоофобус», ИНН 5504228170

 

 

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