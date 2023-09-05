Средств достаточно: Сбер предложил оплату несколькими счетами

Сбер первым в стране внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой. Сервис будет доступен для СберКарт с платёжным счётом. Он выручит в ситуации, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку. Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново — с другой карты — либо переводить средства между счетами. С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счёта либо карты.

Например, девушка после работы зашла в супермаркет, и у неё на СберКарте, с которой она платит за покупки, не хватает денег, а на других счетах и картах Сбера (дебетовых и кредитных) денег достаточно. С помощью сервиса девушка платит любым удобным способом, и недостающая сумма спишется с заранее выбранных запасных счетов. При этом, если деньги спишутся с запасной кредитной карты, не возникнет дополнительных комиссий.

Наш новый сервис упростит жизнь миллионам людей, ведь он избавляет от необходимости постоянно распределять деньги между счетами. У многих наших клиентов сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они привыкли платить в супермаркетах и так далее. Оплачивая картой очередную покупку, немудрено забыть, достаточно на ней денег или нет. В итоге человек прикладывает карту или смартфон к терминалу, видит сообщение ″Недостаточно средств″, и ему об этом сообщает кассир, нервничает, что задерживает очередь, судорожно ищет другую карту или наличные — в общем, приятного мало. ″Оплата несколькими счетами″ избавляет от таких ситуаций. Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платёж состоится. Нужно просто один раз выбрать в СберБанк Онлайн основную карту и запасные карты — и можно больше не беспокоиться о том, сколько денег лежит на каждой из них в отдельности,

- сообщил директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.

Сейчас сервис проходит тестирование на сотрудниках и уже этой осенью будет доступен клиентам.