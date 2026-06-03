Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга по данным портала «Выберу.ру»

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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных накопительных счетов в китайских юанях в апреле 2024 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В тройке лучших предложений – накопительный счет Уралсиба «Private».

В ходе исследования эксперты проанализировали текущие условия накопительных счетов в юанях, предлагаемых российскими банками в апреле. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание не только на величину процентных ставок, но и на порядок начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход вкладчика, наличие комиссий и ограничений при переводе денег со счёта, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, возможности онлайн-оформления и другие критерии.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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