Эксперты подготовили гид по подаркам к 8 марта

Давно прошли те времена, когда на праздники дарили сервизы и хрустальные вазы.

Даже книги и те теперь электронные. Но телефон служит все-таки не один год. А подарки приходится дарить регулярно. И каждый раз приходится сталкиваться с мучительным выбором - что же подарить? Эксперты из розничной сети МТС рассказали, какие подарки чаще всего выбирают на 23 февраля и 8 марта и дали несколько рекомендаций.

Мужчины гораздо щедрее женщин: средний чек покупателя - мужчины в преддверии 8 марта обычно в полтора раза выше, чем у покупателей - женщин в канун 23 февраля. Мужчины не скупятся на подарки своим любимым. Покупают премиальные смартфоны, дорогие наушники, планшеты, ноутбуки и подобные устройства. Перед 23 февраля заметно растет спрос на недорогие аксессуары стоимостью до 5 000 рублей. Популярным подарком и для мужчин, и для женщин является комплект Спутникового ТВ МТС: в канун 23 февраля он увеличился вдвое по сравнению с другими периодами сезона. С учетом того, что это 250 каналов, в том числе спортивных, про путешествия, машины и т.п. – это много эмоций на долгий срок. Получается недорогой и небанальный подарок.

Даем несколько советов, что можно подарить.

Маме

С раннего детства 8 марта – праздник мам. И, разумеется, мамы ждут о нас подарков. Надеемся, смартфон у вашей мамы давно есть, и вы уже получили от нее порцию гифок в вацапе на тему 23 февраля. Если еще нет, имеет смысл присмотреть бюджетные модели Sumsung, Xiaomi, Honor, Huawei. Рекомендуем обращать внимание на характеристики камеры и объем памяти. Для сохранения новых видео - рецептов пирогов и салатов 32 Гигабайт маме будет явно недостаточно. А хорошая камера позволит не только пересылать фотографии в мессенджерах, но и распечатать на память даже в большом формате.

Хорошим подарком станет электронная книга. Все-таки мамы выросли в Советском Союзе – самой читающей в мире стране. А тут можно всю библиотеку носить в кармане и читать, где удобно: дома, на даче, в транспорте, в очереди в поликлинике или на маникюр. Можно сразу оформить подписку в МТС библиотеке.

Если мама не читатель, то отличным подарком станет комплект Спутникового ТВ МТС. Трансляции в высоком цифровом качестве. Кино и сериалы – русские и зарубежные, каналы про обустройство дома и кулинарию. И бюджетно: всего 2990 рублей за комплект.

Подключить Спутниковое ТВ МТС можно, позвонив по телефону: +79114193008 или оставив заявку на сайте sputnik.mts.ru.

Бабушке

Бабушка – тот человек, который часто больше всего о нас заботился. И сейчас они сами нуждаются в заботе. Отличным подарком к празднику может стать фитнес - браслет с функцией контроля над давлением и сердцебиением. Даже если бабушка консервативна в отношении новаций, такую полезную вещь она наверняка оценит.

В современном ритме смартфон бабушке тоже не помешает. Можно купить самую бюджетную модель, например, и научить бабулю пользоваться видеозвонками и пересылать картинки. Это очень украсит ее жизнь!

Спутниковое ТВ МТС отличный подарок и для бабушки: наверняка она обрадуется каналам со старыми советскими фильмами или концертами, индийским сериалом и каналам, посвященным садоводству.

Жене

Это, наверное, самое сложное. У кого-то жена непривередлива и будет рада любому, даже небольшому подарку, например, моноподу (она же «селфи - палка»). Отличный вариант - Huawei AF15. В сложенном виде – меньше 20 см. В рабочем – до 66 см. К тому же может легко превращаться в штатив. И бюджетно – всего 2000 рублей.

Но от кого-то «половинка» ждет гораздо более существенного подарка. Для придир, рассчитывающих только на премиальный подарок, в новой серии iPhone 11 и 12 можно выбрать модели приятного фисташкового или пудрового цветов.

Более доступный вариант хорошего подарка – ОТТ - приставка. На нее устанавливаешь онлайн - кинотеатр и смотришь и ТВ, и отдельные фильмы из каталога. Производят их и Xiaomi, Huawei, ZTE. У нас есть хорошие скидки на собственную приставку МТС на платформе Android c предустановленным онлайн - кинотеатром МТС. Сейчас она обойдется в 3600 рублей, и это включает три месяца доступа к онлайн - кинотеатру с 132 телеканалами и доступу к тысячам фильмов.

Девушке

Девушек нужно удивлять и баловать. Отличным подарком станут умные часы или фитнес - браслет. Это целая «система заботы» и упрощения жизни. Отвечать на звонки и сообщения можно, не доставая телефон. Часы будут следить за всеми мыслимыми показателями здоровья от уровня кислорода до нагрузок, одновременно это удобный плеер и кошелек и многое другое. Бюджетные модели начинаются от 4 тысяч рублей. Новые модели Apple Watch доходят до 40 тысяч.

Активная барышня точно обрадуется экшен - камере, позволяющей делать съемки даже на экстремальной скорости. Игрушка недешевая: средняя стоимость 25 тысяч рублей. Но бывают и более доступные (3-6 тысяч) модели. Но спортсменке, активистке, отличнице подарок точно пригодится.

Дочке

Дети – постоянный объект нашей заботы и беспокойства. Особенно девочки. Обеспечить заботу и порадовать ребенка смогут умные часы для детей. Они позволяют ограничить прием звонков с незнакомых номеров. Помогают отследить геолокацию: вы всегда сможете проверить, где ребенок, а если он покинет обозначенную безопасную зону – получите уведомление об этом. У многих детских моделей есть аудиомониторинг: Вы можете включить эту функцию, и услышать, чем занят ребенок. А на случай критических ситуаций на экране есть кнопка SOS, которое ребенок может воспользоваться, если не может Вам позвонить.

Дочке можно подарить планшет: он пригодится для игр, общения в соцсетях, просмотра коротких роликов. Экран планшета больше чем у телефона, поэтому нагрузка на глаза хоть немного, но поменьше.

Сестре

Сестры – наши вечные соперники и лучшие друзья. Им даришь то, что выбрал бы себе. Самое простое – наушники. Тут выбор самый большой: от простейшей гарнитуры в виде приятного аксессуара до Hi Tech вариантов. Сами девушки нередко выбирают не втычки, а накладные наушники. Это скорее домашний вариант. Но с удобными большими наушниками можно дома заниматься спортом или уборкой под музыку, которая никому не мешает.

Если мешать некому, отличный подарок портативная или умная колонка. С учетом повсеместной внедрившейся после пандемии удаленки поможет организовать «конференц - зал» в спальне. Или можно устроить вечеринку на даче (весна уже скоро) или мыть посуду, подпевая любимому исполнителю. Умная колонка одинокой девушке составит компанию и повеселит. Семейной облегчит процесс воспитания – искусственный интеллект спокойнее относится к бесконечным детским «почему», чем живая женщина.

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