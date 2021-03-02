Открыты медицинские вакансии с отличными условиями
В известной карельской клинике «Кивач» открыты вакансии:
- врач - терапевт,
- врач - остеопат,
- медсестра кабинета эндоскопии.
Кандидаты могут позвонить по телефону +7 (921) 8039314 или отправить резюме на сайт jobkivach.ru.
Подробнее о вакансиях:
Врач - терапевт
Профессиональные требования: высшее медицинское образование; опыт работы от 1 года; профессионализм, коммуникабельность, желание обучаться и развиваться.
Обязанности:
- Консультационный прием пациентов‚ ведение пациентов в течение курса лечения;
- Назначение лечения с учетом противопоказаний;
- Ведение медицинской документации (составление индивидуальных рекомендаций для пациента).
Условия: официальное оформление; полный соц.пакет; заработная плата от 80 000 руб.;5-дневная рабочая неделя; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто), питание; возможность повышения квалификации; приятные бонусы от компании.
Врач - остеопат
Профессиональные требования: высшее медицинское образование; действующий сертификат; опыт работы (практика остеопатических техник) 1-3 года; коммуникабельность, ответственное отношение к делу, доброжелательность;
Обязанности:
- Проведение сеансов по остеопатии;
- Прием и консультация гостей клиники;
- Ведение медицинской документации.
Условия: официальное оформление, полный соц. пакет; заработная плата от 120 000 рублей; график: 5-дневная рабочая неделя; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто); отличные условия труда, ресторан для персонала; приятные бонусы от компании; возможность обучения, повышения квалификации.
Медицинская сестра кабинета эндоскопии
Профессиональные требования: среднее медицинское образование; действующий сертификат; опыт работы 1-3 года, ответственное отношение к делу, доброжелательность, умение работать в команде, готовность и желание обучаться. Предоставляется обучение на месте.
Обязанности:
- Подготовка кабинета к работе;
- Ассистирование доктору во время проведения обследований;
- Обработка эндоскопического инструмента и аппаратов;
- Соблюдение СанПиН;
- Работа с медицинской документацией.
Условия:
Работа в дружном коллективе, официальное оформление, полный соц. пакет; график работы: 5-дн. (со вторника по субботу), заработная плата от 35 000, питание; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто); приятные бонусы от компании.
Кандидаты могут позвонить по телефону +7 (921) 8039314 или отправить резюме на сайт jobkivach.ru.