Открыты медицинские вакансии с отличными условиями

В известной карельской клинике «Кивач» открыты вакансии:

врач - терапевт,

врач - остеопат,

медсестра кабинета эндоскопии.

Кандидаты могут позвонить по телефону +7 (921) 8039314 или отправить резюме на сайт jobkivach.ru.

Подробнее о вакансиях:

Врач - терапевт

Профессиональные требования: высшее медицинское образование; опыт работы от 1 года; профессионализм, коммуникабельность, желание обучаться и развиваться.

Обязанности:

Консультационный прием пациентов‚ ведение пациентов в течение курса лечения;

Назначение лечения с учетом противопоказаний;

Ведение медицинской документации (составление индивидуальных рекомендаций для пациента).

Условия: официальное оформление; полный соц.пакет; заработная плата от 80 000 руб.;5-дневная рабочая неделя; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто), питание; возможность повышения квалификации; приятные бонусы от компании.

Врач - остеопат

Профессиональные требования: высшее медицинское образование; действующий сертификат; опыт работы (практика остеопатических техник) 1-3 года; коммуникабельность, ответственное отношение к делу, доброжелательность;

Обязанности:

Проведение сеансов по остеопатии;

Прием и консультация гостей клиники;

Ведение медицинской документации.

Условия: официальное оформление, полный соц. пакет; заработная плата от 120 000 рублей; график: 5-дневная рабочая неделя; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто); отличные условия труда, ресторан для персонала; приятные бонусы от компании; возможность обучения, повышения квалификации.

Медицинская сестра кабинета эндоскопии

Профессиональные требования: среднее медицинское образование; действующий сертификат; опыт работы 1-3 года, ответственное отношение к делу, доброжелательность, умение работать в команде, готовность и желание обучаться. Предоставляется обучение на месте.

Обязанности:

Подготовка кабинета к работе;

Ассистирование доктору во время проведения обследований;

Обработка эндоскопического инструмента и аппаратов;

Соблюдение СанПиН;

Работа с медицинской документацией.

Условия:

Работа в дружном коллективе, официальное оформление, полный соц. пакет; график работы: 5-дн. (со вторника по субботу), заработная плата от 35 000, питание; бесплатный транспорт к месту работы (или оплата ГСМ на вашем авто); приятные бонусы от компании.

Кандидаты могут позвонить по телефону +7 (921) 8039314 или отправить резюме на сайт jobkivach.ru.