Эксперты перечислили тех, кто может выйти на пенсию раньше срока

По закону о страховых пенсиях, многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно в зависимости от числа детей в семье, сообщает «Российская газета».

Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых – в 56 лет.

С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. Это право закреплено законодательно и действует с 2019 года, но с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который завершится к 2028 году, впервые воспользоваться им смогут женщины 1965 года рождения в этом году. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет,

- поясняют ситуацию в Пенсионном фонде.

Но это не единственная категория жителей России, которая может рассчитывать на досрочную пенсию.

Досрочно выйти на пенсию могут граждане, имеющие большой трудовой стаж: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин соответственно. В данном случае требования к возрастному цензу отсутствуют.

Жители Крайнего Севера имеют право досрочно выйти на пенсию на 5 лет раньше от установленных общих требований (то есть в 2021 году мужчины в возрасте 56,5 лет и женщины в возрасте 51,5 года). Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет (20 лет для районов, приравненных к Крайнему Северу).

В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.

Так, по закону, право на досрочную пенсию имеют: мама ребенка-инвалида, имеющая минимальный необходимый страховой стаж 15 лет (она может выйти на пенсию в 50 лет); папа ребенка-инвалида, у которого страховой стаж составляет не менее 20 лет (может выйти на пенсию в 55 лет).

Помимо минимального количества страхового стажа, еще одним условием выхода на досрочную пенсию является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2021 году это 21 коэффициент, их количество будет постепенно увеличиваться, пока не станет равным 30.

На таких же условиях, что и родители, претендовать на досрочную пенсию по старости могут опекуны инвалидов с детства, или лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности).

Также раньше общеустановленного срока на заслуженный отдых выходят: граждане, работающие во вредных и опасных условиях труда; женщины, трудящиеся по специальности тракторист-машинист; женщины, трудящиеся в текстильной промышленности; работники локомотивных бригад и прочие специалисты, связанные с обеспечением безопасности железнодорожного транспорта; работники геологической сферы; работники в сфере лесозаготовок и лесосплава; работники морской и рыбной промышленности, в том числе работники, задействованные в погрузочно-разгрузочных работах в портах; водители городского и междугороднего общественного транспорта; работники, задействованные в подземных и горных работах; работники гражданской авиации; работники аварийно-спасательной и противопожарной службы; работники, задействованный во ФСИН; педагоги; врачи; работники творческих профессий.

Напомним, что по общим правилам в 2021 году право на пенсию получают женщины при достижении возраста 56.5 лет, мужчины 61.5 года. При этом необходимо наличие страхового стажа минимум 12 лет и накопленных пенсионных коэффициентов не менее 21.

Более подробно узнать о нюансах досрочного выхода на пенсию можно на сайте ПФР.

Фото с сайта rg.ru