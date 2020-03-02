Эксперты назвали неожиданный положительный эффект от коронавируса

Сокращение выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик из-за остановки предприятий в Китае на фоне коронавируса стало неожиданным позитивным эффектом эпидемии, разразившейся в КНР. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Американским космическим агентством (NASA).

Как пояснили специалисты, из-за вспышки коронавируса, произошедшей в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, власти страны были вынуждены закрыть город, ввести в нем карантин, остановить местные предприятия и ограничить транспортное сообщение. Такие меры предпринимались для того, чтобы препятствовать распространению вызванного коронавирусом заболевания.

В NASA установили, что остановка предприятий и транспортные ограничения хотя и обернулись серьезными потерями для экономики страны, привели к значительному улучшению экологической обстановки в Ухане. «Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора», - заявили в NASA.

В агентстве добавили, что если вначале снижение выбросов наблюдалось только в Ухане, то в дальнейшем экологическая обстановка начала улучшаться и в других районах Китая, где также действуют ограничительные меры. По данным лаборатории NASA, в 2020 году в центральных и восточных районах Китая выбросов в атмосферу стало на 10-30 процентов меньше, чем в аналогичные периоды предшествующих лет.