Эксперт рассказал об опасности пластиковых контейнеров

В некоторых пластиковых контейнерах опасно хранить еду. Об этом радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Некоторые из видов пластиковых контейнеров не допускаются для контакта с пищевыми продуктами, или это тара одноразового применения. Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи. Если мы этого не прочитаем, то мы, конечно, сроки использования этой посуды очень серьезно нарушим и можем нанести вред своему здоровью», — сказала эксперт.

Она отметила, что контейнер можно испортить царапая его покрытие вилками и ножами.

«В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается»,

— добавила специалист.

Нельзя пользоваться тем, на котором образовались сколы, царапины, изменился цвет и прозрачность. Не стоит класть пищу и в ту тару, у которой появился неприятный запах, или еда из которого имеет химический привкус. Также эксперты советует избавиться от деформированного в процессе нагревания контейнера. // Фото: kupiwoll.ru