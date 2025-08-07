Эксперт предсказал снижение ключевой ставки

До конца 2025 года ключевая ставка в России продолжит снижение. Такой прогноз сделал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что до конца года пройдут еще три заседания совета директоров Центробанка. На каждом заседании ставка может снижаться на один пункт. Таким образом, к концу года она составит 15 процентов, считает специалист.

Снижение ключевой ставки приведет к тому, что банки начнут уменьшать проценты по вкладам. Тем не менее, доходность по вкладам все равно будет превышать инфляцию, сказал Балынин. © «Петрозаводск говорит»