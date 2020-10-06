Эксперт назвал три главных страха россиян

Самый распространенный страх россиян, особенно это касается женщин, - это одиночество, боязнь остаться одной. Об этом радио Sputnik рассказал психолог Сергей Ланг.

Эксперт выразил уверенность, что на этой проблеме концентрируется все больше российских женщин. Страх остаться без любимого человека, не родить ребенка - все это мешает качеству жизни, отметил специалист.

Возможная потеря работы также беспокоит многих россиян. В период пандемии коронавируса этот страх особенно обострился, ведь миллионы жителей страны ежедневно думают о том, что могут попасть под сокращение и лишиться дохода.

На третьем месте по распространенности расположилась аэрофобия. Ланг отметил, что новости об авиапроисшествиях влияют на россиян - многие в результате предпочитают путешествовать на поезде или автомобиле.

Врач посоветовал встречаться со своими страхами лицом к лицу и через силу делать то, чего боишься. Это должно помочь преодолеть себя, уверен специалист.