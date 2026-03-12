12 марта 2026, 14:43
Экскурсовод из Карелии удостоена знака отличия
Сотрудницу нацпарка «Паанаярви» наградили за большой вклад в дело сохранения природы
Фото: freepik
Экскурсовод отдела туризма и рекреации Национального парка «Паанаярви» Татьяна Юнгина награждена нагрудным знаком «Почётный работник охраны природы», сообщили в VK-паблике учреждения.
В приказе, подписанном в министерстве природных ресурсов и экологии России, отмечен многолетний добросовестный труд нашей землячки, ее большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, просвещения и пропаганды экологических знаний.
