Экскурсовод из Карелии удостоена знака отличия

Экскурсовод отдела туризма и рекреации Национального парка «Паанаярви» Татьяна Юнгина награждена нагрудным знаком «Почётный работник охраны природы», сообщили в VK-паблике учреждения.

В приказе, подписанном в министерстве природных ресурсов и экологии России, отмечен многолетний добросовестный труд нашей землячки, ее большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, просвещения и пропаганды экологических знаний.

Ранее сообщалось о том, что житель Калевальского района стал Заслуженным лесоводом России.