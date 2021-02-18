18 февраля 2021, 18:51
Экс-сотрудника АО «Карельский окатыш» обвинили в коммерческом подкупе
Следователи возбудили уголовное дело о подкупе, речь идет о 1,5 миллионах рублей
Бывшего начальника Управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» обвинили в коммерческом подкупе.
Как считают следователи, в 2020 году обвиняемый получил от представителя ООО 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд АО «Карельский окатыш», а также лоббирование коммерческих интересов общества.
Обвиняемый был заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. По сообщению Следкома Карелии, наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 12 лет. (фото orenburg.media)