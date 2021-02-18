Экс-сотрудника АО «Карельский окатыш» обвинили в коммерческом подкупе

Бывшего начальника Управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» обвинили в коммерческом подкупе.

Как считают следователи, в 2020 году обвиняемый получил от представителя ООО 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд АО «Карельский окатыш», а также лоббирование коммерческих интересов общества.

Обвиняемый был заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. По сообщению Следкома Карелии, наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 12 лет. (фото orenburg.media)