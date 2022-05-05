Экономист призвал россиян не спешить обменивать валюту

Россиянам, имеющим сбережения в валюте, лучше пока продавать ее без крайней необходимости. Об этом в интервью «МК» заявил экономист Игорь Николаев.

Он сказал, что доллары или евро можно продать, если срочно нужны рубли. Если же есть возможность подождать, лучше сделать это.

Эксперт не исключил, что ослабление курса доллара и евро может смениться ростом, поэтому продать сбережения в валюте получится продать выгоднее.

Кроме того, Николаев предостерег от покупок евро и доллара без необходимости, несмотря на низкий курс. Он считает, что вложить можно лишь деньги, которые не понадобятся в обозримом будущем. // Фото: NikolayFrolochkin/ pixabay.com