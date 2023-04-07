Едва не сбившего женщину с коляской автохама ищут в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска объявила о розыске водителя, едва не сбившего женщину с коляской.

Инцидент произошел 30 марта на проспекте Александра Невского и попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как автомобили левого ряда остановились, чтобы пропустить пешехода с коляской. В то время как двигавшийся по правому ряду водитель и не думал тормозить.

Всех, кто знает номера этого автомобиля или располагает иной информацией по делу, просят звонить по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото: скриншот видео ГИБДД