Мужчина с ножом напал на полицейских в Карелии

В Лахденпохье будут судить 26-летнего мужчину. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейских, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, 13 марта стражи порядка прибыли на вызов. Мужчина незаконно проник в жилище, но сдаваться полиции он не собирался. Обвиняемый оказал сопротивление, в руке у него был нож. Горожанин несколько раз ударил стражей порядка руками и ногами, причинив повреждения.

Следственные действия завершены, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото СК