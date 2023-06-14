Джаз зазвучит в День города в Петрозаводске

В День города Петрозаводска в 19:00 пройдет джазовый блиц-фестиваль «Джем-Академия».

Музыка будет звучать у фонтана карельского научного центра РАН на Пушкинской. На импровизированной сцене выступят пять петрозаводских коллективов. Гостей праздника ожидают три часа живой музыки на открытом воздухе.

Ожидаются выступления квинтета JazzFriends, дуэта гитаристов Юрия Жука и Алины Репецкой, виртуозов из трио Power on, струнного квартета «Азимут» и коллектива Pavel Poluzanov Group.

Программу праздника можно посмотреть тут. // фото из VK-паблика городской администрации